شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" تشارك فى معرض UITT بأوكرانيا مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنشيط السياحة، عن المشاركة فى فعاليات معرض UITT والمزمع عقده بمدينة كييف بأوكرانيا، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل.

وقالت هيئة تنشيط السياحة فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة، إن مساحة الجناح المصرى المشارك بالمعرض تبلغ 72 متر مربع، مشيرة إلى أن المعرض يعد من أهم وأكبر المعارض السياحية بأوكرانيا، حيث يشارك فيه 361 عارض من 23 دولة حول العالم ويزور المعرض ما يقرب من 19 ألف زائر خلال فترة انعقاده.

وطالبت" الهيئة" من شركات السياحة الراغبة فى المشاركة، التواصل مع مدير المكتب المركزى لأوكرانيا وبيلاروسيا محمد مدحت، موضحة أن قيمة المشاركة بالجناح المصرى تبلغ 575 يورو، وأن عدد الأجنحة المتاحة بالجناح المصرى 12 جناح للشركات والفنادق .

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