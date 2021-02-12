شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع.



وذكرت وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" في وقت سابق هذا الأسبوع بأن قيود الإغلاق على الاقتصاد ربما تستمر حتى نهاية العام حال عدم إقرار الكونجرس لخطة التحفيز المالي في البلاد والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



هذا، ويحاول الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الضغط على الكونجرس بحزبيه الديمقراطي والجمهوري فيما يتعلق بالخطة التحفيزية المقترحة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات ازمة "كورونا".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1% أو ما يعادل 28 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.328 دولار للأوقية، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى سعر عند 27.5 دولار وأقل سعر عند 26.910 دولار.