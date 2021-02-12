شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بدعم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أفضل من توقعات المحللين.



وسجلت القراءة الاولى من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا بنسبة 1% في الربع السنوي الأخير من عام 2021 في حين أشارت توقعات المحللين إلى نمو بنسبة 0.5% بعد تحقيق نمو نسبته 16% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020.



وارتفع مؤشر استثمارات الأعمال في المملكة المتحدة بنسبة 1.3% على خلاف توقعات بانخفاض نسبته 1.4%، فيما سجل مؤشر الميزان التجاري السلعي عجزا قدره 14.3 مليار جنيه إسترليني في حين أشارت التوقعات إلى عجز قدره 15.2 مليار جنيه إسترليني.



من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق في ترقب لتداعيات كورونا على الاقتصاد البريطاني لا سيما في ظل استمرار قيود الإغلاق حتى منتصف الشهر الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3850، وسجل أعلى سعر عند 1.3864 وأقل سعر عند 1.3776.