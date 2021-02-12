شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بفعل ضغوط الدولار لكنه يحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئسية، لكن المعدن النفيس تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية.



كانت وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" قد صرحت هذا الأسبوع بأن قيود الإغلاق على الاقتصاد ربما تستمر حتى نهاية العام حال عدم إقرار الكونجرس لخطة التحفيز المالي في البلاد والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



ويحاول الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الضغط على الكونجرس بحزبيه الديمقراطي والجمهوري فيما يتعلق بالخطة التحفيزية المقترحة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات ازمة "كورونا".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.6 دولار وأغلق المعدن عند 1823.2 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1831.50 دولار وأقل سعر عند 1810.1 دولار.