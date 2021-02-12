نزاع براءات الاختراع في أوروبا

وصلت جهود الاتحاد الأوروبي لحل نزاع بشأن براءات الاختراع بين شركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات إلى طريق مسدود، بعد أن فشل الخبراء الذين طُلبت منهم المشورة في الاتفاق على نسب الإتاوات، أو من يجب أن يدفع لهذه الشركات المال مقابل التكنولوجيا التي تقدمها.

وتخوض شركتا «نوكيا» للاتصالات و«دايملر» المصنعة للسيارات، معركة في المحاكم الألمانية حول نسب الإتاوات التي تستحقانها في مقابل تقنيات الملاحة والاتصالات التي توفرانها، ومن يجب أن يدفع لهما.

وتتعلق هذه المسألة بقضية أوسع نطاقاً تمس القطاعات الرقمية والإلكترونية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، في مجالات الطاقة والتصنيع والصحة، الأمر الذي دفع المنظمين في الاتحاد الأوروبي إلى النظر في هذا الأمر. وفي عام 2018، أنشأت المفوضية الأوروبية فريقاً مكوناً من 13 خبيراً، بما في ذلك قضاة ومديرون تنفيذيون من شركات «أودي» و«إريكسون» و«روبرت بوش»، إضافة إلى خبراء في مجال براءات الاختراع واقتصاديين وشخصيات أكاديمية، للنظر في منح تراخيص براءات الاختراع.

وتضمن تقرير الخبراء الذي صدر في وقت متأخر من، يوم الأربعاء الماضي، مقترحات متباينة تشير إلى وجود اختلاف في وجهات الرأي، وعدم وجود أرضية مشتركة تجمع بين أعضاء اللجنة، في الوقت الذي تبنت فيه مونيكا ماجنوسون، نائبة رئيس سياسة حقوق الملكية الفكرية في «إريكسون»، رأياً معارضاً.

وقالت اللجنة إن تقريرها يجب أن يُقرأ بشكل شامل، مشيرة إلى أن الخروج بمزيج من المقترحات المختلفة، بدلاً من اقتراح واحد، مشترك قد يخدم القضية بشكل أفضل.

وأضاف التقرير: «من المسائل المهمة التي بحثناها هي ما إذا كان يجب تحديد قواعد الشروط والأحكام العادلة، وغير التمييزية بشكل موحد في مجال إنترنت الأشياء، أو وضع قوانين منفصلة لذلك»، موضحاً: «بالنسبة إلى بعض الأعضاء، فإن ذلك يعني أن التقييمات المتعلقة بمنح تراخيص براءات الاختراع للتقنيات في مجال إنترنت الأشياء قد تختلف من منتج إلى آخر. ومع ذلك، لا يوجد إجماع بين الأعضاء حول هذه المسألة».

كما فشلت المجموعة أيضاً في الاتفاق على كيفية تحديد أصحاب براءات الاختراع، وما هي براءات الاختراع الضرورية لعمل تكنولوجيا أو تقنية معينة، وكيفية تحديد النسب العادلة للإتاوات، وما الجهة التي ينبغي أن تتعامل مع النزاعات.

وأوضحت المفوضية أنها ستنظر في إصلاحات تنظيمية مثل إنشاء نظام مستقل لتقييم براءات الاختراع.

(رويترز)