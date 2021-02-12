شكرا لقرائتكم خبر عن ملبورن الأسترالية تدخل عزلاً جديداً.. وبريطانيا تستعد لتخفيف الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتربت بريطانيا أمس الجمعة، من تحقيق هدفها المحدد لمنتصف فبراير والمتمثّل بتطعيم 15 مليوناً من الفئات الأكثر عرضة للخطر في البلاد ضد فيروس كورونا، ما يعزز الآمال بإمكان أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القيود، في وقت دخلت مدينة ملبورن الأسترالية عزلاً جديداً وأغلقت بعض مراكز التطعيم في لوس أنجلس أبوابها بسبب نفاد جرعات اللقاح المضاد.

الوصول للهدف

وتم تحصين أكثر من 13,5 مليون شخص منذ انطلق أكبر برنامج تطعيم في تاريخ المملكة المتحدة مطلع ديسمبر، إذ تلقّى ما معدّله 431,323 شخصاً يومياً اللقاح الأسبوع الماضي. وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطعيم جميع الأشخاص المدرجين ضمن الفئات الأربع ذات الأولوية والتي تشمل من تتجاوز أعمارهم 70 عاماً والمقيمين في دور الرعاية وبعض الموظفين الأساسيين، بحلول نهاية الأسبوع الجاري. بدورها، أفادت حكومة ويلز التي تدير سياستها الصحية بشكل مستقل، أنها ستحقق هدفها المتمثل بتطعيم الفئات الأربع ذات الأولوية الجمعة.

وأظهرت الأرقام أن نحو 22 في المئة من سكان ويلز تلقوا اللقاحات، مقارنة ب20,3 في المئة في إنجلترا و19,2 في المئة في اسكتلندا و18,7 في المئة في إيرلندا الشمالية. وتسعى الحكومة في لندن، المسؤولة عن تأمين اللقاحات، إلى تطعيم جميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً بحلول مايو وجميع السكان البالغين بحلول سبتمبر. وأفاد رئيس حكومة ويلز مارك دريكفورد أن من شأن نجاح عملية التلقيح وتراجع معدّلات الإصابة أن يمهّدا قريباً لرفع بعض القيود «بحذر». وقال «يمكننا رؤية مسار في الربيع يصبح من الممكن لنا فيه العودة للقيام بالأمور التي اشتقنا جميعا إليها كثيراً».

عودة الحياة الطبيعية

وفي أستراليا، فرض إغلاق جديد في ملبورن التي ستضطر لمواصلة بطولة كرة المضرب المفتوحة بلا حضور. وأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز أن فرض إجراءات عزل لمدة خمسة أيام كان ضرورياً لوقف طفرة «شديدة العدوى» رصدت لدى مصابين بالنسخة البريطانية من الفيروس في أحد الفنادق المستخدمة في الحجر الصحي للعديد من اللاعبين والمشاركين في بطولة استراليا المفتوحة. من جهتها أعادت بولندا فتح المسارح والفنادق والمسابح بعد إعادة فتح المتاحف والمكاتب الوطنية والمعارض الفنية والمراكز التجارية. وعادت آيسلندا إلى حياة شبه طبيعية مع اقترابها من عدم تسجيل أي حالات جديدة، ورفعت هذا الأسبوع سلسلة جديدة من القيود على المقاهي وقاعات الرياضة والمسابح وباتت تركز جهودها حالياً على مراقبة الحدود.

المعلمون في القائمة

من جانب آخر، تواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية شحاً في إمدادات اللقاح، حيث سيتم إغلاق خمسة مراكز للتطعيم بشكل مؤقت في لوس أنجليس، وبينها ملعب دودجرز الشهير بسبب نقص الجرعات. وقال رئيس بلدية لوس أنجليس إريك جارسيتي «إننا نقوم بتطعيم الناس بشكل أسرع من وصول قوارير اللقاح» معرباً عن قلقه بشأن الإمدادات «المتفاوتة والتي لايمكن التنبؤ بها والمجحفة في كثير من الأحيان». وأشار إلى أن لوس أنجليس لم تتلق سوى 16 ألف جرعة من اللقاح هذا الأسبوع، في حين يتم إعطاء أكثر من 13 ألف جرعة بقليل يومياً. وينحصر إعطاء اللقاح، حتى الآن، فقط بالعاملين في القطاع الطبي ونزلاء دور المسنين والسكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في المنطقة. وأعربت السلطات الصحية عن أملها في توسيع نطاق التطعيم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ليشمل مهناً أخرى تعتبر «أساسية» ومن بينها المعلمون. وأعلن الرئيس جو بايدن أنّ إدارته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لكوفيد-19 لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق التي أطلقتها. (وكالات)