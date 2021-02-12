شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة من الشرطة العراقية بهجوم لـ«داعش» في كركوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

قتل ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية، أمس الجمعة، في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك، فيما قتل إرهابيان بمحافظة ديالي، وألقت القوات الأمنية القبض على عددٍ من الإرهابيين في عدة محافظات، في حين واصلت القوات التركية عدوانها على شمالي العراق، وتحدثت مصادر كردية عن مقتل جنود أتراك لم يحدد عددهم، خلال الاشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، بينما اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القوات التركية بممارسة «شبه احتلال» للشريط الحدودي شمالي العراق.

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان، أن «ثلاثة منتسبين قتلوا، يوم الخميس، على يد مسلحي«داعش» في وادي الشاي بمحافظة كركوك. كما أكد مصدر أمني عراقي، مقتل وإصابة أربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية خلال صد هجوم للتنظيم الإرهابي في داقوق في كركوك.

وقال المتحدث العسكري يحيى رسول في بيان، إن«جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر من تنظيم«داعش»في محافظة صلاح الدين». وأشار إلى أنه «تم القبض على إرهابيين اثنين، بعملية إنزال جوي في وادي زغيتون جنوبي محافظة كركوك، أحدهما مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم «داعش» فضلاً عن العثور على مستودعات سرية للمواد الغذائية»، لافتاً إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى ثمانية إرهابيين بينهم قياديان.

من جانبها، أعلنت الاستخبارات العسكرية، اعتقال أحد عناصر تنظيم «داعش» جنوبي مدينة الموصل. وأشارت إلى عناصر استخباراتها تمكنوا بمساعدة الكاميرات الحرارية من توجيه عدة ضربات بالهاونات وتمشيط مقرات تواجد الدواعش في منطقة زور الإصلاح بقضاء خانقين بمحافظة ديالى ما أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين أحدهم عربي الجنسية.

من جهة أخرى، ذكرت قناة «روناهي» الكردية أن عدداً من الجنود الأتراك (لم يحدد عددهم) قتلوا في الاشتباكات الجارية مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق محمد رضا آل حيدر، إن تركيا تقوم «بشبه احتلال» للشريط الحدودي داخل أراضي العراق. وأضاف في تصريحات، الليلة قبل الماضية، «هناك اتفاقية مع الجانب التركي أُبرمت في عام 2008 تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين ولمسافة محددة، لكن الجانب التركي لم يلتزم بها».

وأكد أن الجانب التركي «يقوم الآن بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ أكثر من 17 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية».

يأتي هذا بينما قصفت تركيا، الأربعاء، قرى كردية بمحافظة دهوك العراقية.

وقد استهدفت تركيا جبل كاري، شمالي محافظة دهوك، بعدة صواريخ من طائرات حربية، فيما نفذت طائرات عمودية تركية إنزالاً جوياً في الجبل بعيد القصف الجوي.