شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط يدخل حيز النفاذ الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت مصر واليونان وقبرص أمس الجمعة، الترحيب بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ، اعتباراً من مطلع مارس/آذار المقبل، وأكدت الدول الثلاث على أن تلك الخطوة من شأنها أن تؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية، مفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف، وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن ورخاء شعوب المنطقة.

وأصدر وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، بياناً مشتركاً أمس، في أعقاب لقاء ثلاثي، جدد تأكيد الالتزام العميق بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ التي نص عليها، باعتبارها أسساً للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، لكل دول المنطقة، مؤكدين على الدعم الكامل لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة، الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات فيما يتعلق بالقضية القبرصية، للوصول إلى تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، استناداً إلى القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقاً للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.

وشدد الوزراء في بيانهم، على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية، وولاية كل دولة على مناطقها البحرية، وإدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي، مؤكدين الاحترام الكامل والمستمر، للسيادة والحقوق السيادية للدول، في مناطقها البحرية في شرق المتوسط، وفقاً للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ورحب الوزراء الثلاثة، بالاتفاق الذي تم من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق يعد إنجازاً كبيراً في مسار العملية السياسية، وخطوة مهمة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، مشددين على أهمية التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

تنسيق يوناني عربي يثير غضب تركيا

هذا وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الأول الخميس، في ختام منتدى عقد في أثينا مع نظرائه من دول عربية وحوض المتوسط، أن «طموح اليونان هو أن تصبح جسراً بين شرق البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا».

والاجتماع الذي حمل عنوان: «منتدى فيليا» (منتدى الصداقة) يهدف إلى «بناء الصداقة والسلام والازدهار في المنطقة»، وفق ما أكد ديندياس الذي يسعى إلى تعزيز الروابط، خصوصاً في مجالي الطاقة والأمن.

وقالت الخارجية التركية، من جهتها، في بيان، أمس الأول الخميس، إن «منتدى لا تتمثّل فيه تركيا والقبارصة الأتراك، لا يُمكنه إنشاء آلية لتعاون إقليمي ناجح».