شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه ويتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وعزز مكاسبه متجها نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، وذلك رغم تحذيرات بشأن الطلب العالمي.



وعلى الرغم من أن السعودية اتخذت خطوة طوعية بخفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا على مدار شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، إلا أن وكالة الطاقة الدولية ترى أن المعروض العالمي من الخام لا يزال يفوق الطلب بشكل ملحوظ.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 6.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداوالات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 59.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 59.8 دولار وأقل سعر عند 57.4 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.6% إلى 62.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.