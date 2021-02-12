شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي وسط تعاملات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي وسط تعاملات هادئة تترقب فيها الأسواق توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن خطة التحفيز النقدي المقترحة.



وصرحت وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأن قيود الإغلاق على الاقتصاد ربما تستمر حتى نهاية العام حال عدم إقرار الكونجرس لخطة التحفيز المالي في البلاد والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



ويحاول الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الضغط على الكونجرس بحزبيه الديمقراطي والجمهوري فيما يتعلق بالخطة التحفيزية المقترحة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات ازمة "كورونا".



من ناحية أخرى، تواصل الدول والحكومات جهودها للسيطرة على فيروس كورونا مع تجاوز عدد المصابين على مستوى العالم 108 ملايين حالة فيما توفي ما يقرب من مليونين و400 ألف شخص حتى اليوم.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.