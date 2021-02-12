شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو إيجابي مع استمرار متابعة الأسواق للمناقشات بين البيت الأبيض والولايات المتحدة حول خطة التحفيز النقدي.



ويحاول الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الضغط على الكونجرس بحزبيه الديمقراطي والجمهوري فيما يتعلق بالخطة التحفيزية المقترحة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات ازمة "كورونا".



وكانت وزيرة الخزانة في الولايات المتحدة "جانيت يلين" قد صرحت في وقت سابق هذا الأسبوع بأن قيود الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي ربما تمتد لنهاية العام الجاري حال عدم موافقة الكونجرس على خطة التحفيز المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 108 ملايين حالة في حين يقترب عدد الوفيات من مليونين و400 ألف شخص.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 0.7876، وسجل أعلى سعر عند 0.7878 وأقل سعر عند 0.7835.