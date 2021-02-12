شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تتشبث بمكاسب «تيسلا».. قفزة أسبوعية 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حومت بيتكوين قرب مستويات قياسية مرتفعة الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب تزيد عن 20 بالمئة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة مثل تيسلا المملوكة لإيلون ماسك.

وكانت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 1.1 بالمئة إلى 47 ألفا و451 دولارا، دون المستوى المرتفع القياسي البالغ 49 ألف دولار بقليل والذي بلغته بعد أن قالت المجموعة المصرفية الأمريكية بي.إن.واي ميلون إنها أسست وحدة لمساعدة العملاء على الاحتفاظ وتحويل وإصدار أصول رقمية.

وكشفت تيسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية وأضافت بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، بتكوين كاستثمار متاح لصندوقين.

ويعتزم عملاق بطاقات الائتمان ماستركارد تقديم الدعم لبعض العملات المشفرة مما عزز طموح بتكوين صوب الدخول إلى مسار التمويل الاعتيادي لكن الكثير من البنوك مترددة في التعامل بها.

(رويترز)