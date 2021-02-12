شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتمسك بالمستويات القياسية بتداولات تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت مؤشرات «وول ستريت» مع ترقب تطورات توزيع اللقاح ونتائج أعمال الشركات، حيث فشل مؤشرا «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» في الاحتفاظ بالإغلاق القياسي المسجل بجلسة الخميس. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1% في مستهل التداولات قبل أن يتذبذب صعوداً وهبوطاً بنسب طفيفة أقرب للاستقرار، بينما انخفض مؤشر «إسي أند بي» بنسبة هامشية بلغت 0.09%، وهبط «ناسداك» بنحو 0.23%.

وارتفعت أحجام التداول في «وول ستريت» على مدار العشرين يوماً الماضية، قرب أعلى مستوى في عقد من الزمان بحسب «بلومبيرج»، حيث بلغ متوسط حجم التداول في الأسهم الأمريكية 15.8 مليار سهم خلال الفترة، وهو مستوى قريب من 16.1 مليار سهم المسجل في أعلى مستوى منذ 10 سنوات.

وعادة ما تتزامن زيادة التداولات في الأسهم الأمريكية مع فترة التقلبات، مثل الهبوط الحاد الذي جرى بفعل المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأدى إلى عمليات بيع حادة في الأسهم، وكذلك خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن.

