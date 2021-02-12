«الواحة كابيتال» تتحوّل إلى الربحية .. توزيع 6 فلوس

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الواحة كابيتال» عن تحقيق أرباح صافية بلغت 231.0 مليون درهم في عام 2020، مقابل تسجيلها خسارة بقيمة 616.3 مليون درهم في عام 2019. كما بلغت قيمة الدخل التشغيلي الموحد 662.2 مليون درهم، مقارنة بـ4.8 مليون درهم في العام السابق. ويأتي هذا التحسّن الملحوظ في الأداء على الرغم من الظروف الاقتصادية المتقلّبة التي واجهت العالم على مدار العام.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي 662 مليون درهم (مقابل 5 ملايين درهم في عام 2019)، كما بلغ صافي الربح (العائد لمالكي الشركة) 231.0 مليون درهم، (مقارنة بخسارة 616.3 مليون درهم في 2019).

وانخفض إجمالي المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15.8% إلى 217 مليون درهم (مقارنة بـ258 مليون درهم في عام 2019)، ووصل إجمالي قيمة الأصول إلى 8.9 مليار درهم (مقارنة بـ9.3 مليار درهم في 2019)

وحققت إدارة الأصول أرباحاً بلغت 321.4 مليون درهم (مقارنة بـ391.2 مليون درهم في عام 2019)، وسجّل «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» عوائد إجمالية بنسبة 14.9% (مقارنة بــ15.5% في عام 2019)

بينما سجّل «صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عوائد إجمالية بلغت نسبتها 14.3% (مقارنة بـ19.7% في عام 2019)

وحققت الاستثمارات الخاصة أرباحاً تقدّر بـ40.2 مليون درهم (مقابل تسجيلها خسارة وصلت إلى 835.4 مليون درهم في عام 2019)،

وارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 4٪ لتصل إلى 3.4 مليار درهم (مقابل 3.3 مليار درهم في عام 2019)

واقترحت الشركة توزيعات أرباح بقيمة 0.06 درهم للسهم الواحد، أي ما يعادل 48٪ من إجمالي الأرباح، (في حين لم يتم توزيع أرباح في عام 2019).

وفي الربع الرابع من 2020، بلغ صافي الدّخل التشغيلي 333.4 مليون درهم (مقابل خسارة بقيمة 72.7 مليون درهم في 2019)، وبلغ صافي الربح (العائد لمالكي الشركة) 172.5 مليون درهم (مقابل خسارة بقيمة 229 مليون درهم في 2019)، وحققت إدارة الأصول ربحاً قدره 186.5 مليون درهم، (مقابل أرباح بقيمة 59.8 مليون درهم في 2019)، وحققت الاستثمارات الخاصة ربحاً قدره 23.8 مليون درهم، (مقابل خسارة 217.1 مليون درهم في 2019)

رغم الاضطرابات الكبيرة في الأسواق نتيجة انتشار جائحة «كوفيدـ19» في وقت مبكر من العام الماضي، إلّا أنّ الصندوقين الرئيسيين التابعين لشركة الواحة كابيتال سجّلا أداء مميزاً في القطاع.

فقد حقّق «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» عائدات بنسبة 14.9٪ في عام 2020، ما يمثل نمواً بنسبة 235٪ منذ إطلاقه في عام 2012. بينما حقق «صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» زيادة تراكمية في القيمة تقدر بنسبة 226٪ منذ إنشائه في عام 2014.

أمّا إجمالي صافي الدخل الناتج عن أعمال الشركة في الأسواق العامة فبلغ 321.4 مليون درهم خلال عام 2020، مقابل 391.2 مليون درهم في عام 2019، الذي أدّى إلى استمرار الشركة في نهجها المعتاد في ريادة السوق في تحقيق أعلى عائدات الاستثمار السنوية على مدار السنوات التسع الماضية.

وعادت أعمال الاستثمارات الخاصة التابعة للواحة كابيتال إلى تحقيق الأرباح في عام 2020. وأعلن القسم عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 40.2 مليون درهم مقارنة بخسارة وصلت إلى 835.4 مليون درهم تم تسجيلها في 2019. وتتركّز استثمارات الواحة كابيتال الخاصة في عدد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات الصناعية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة والبنية التحتية، ومؤخراً تمت إضافة قطاع السفر.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: واجه العالم خلال عام 2020 تحديات كبيرة أثرت في العديد من القطاعات والأعمال، إلّا أنّنا في الواحة كابيتال تمكّنا من الصّمود واجتيازها بنجاح. ويعود الفضل في ذلك إلى عدد من الإجراءات التي قامت بها الشركة والمتمثلة في التغيير السّلس الذي جرى على مستوى الإدارة العليا للشركة في الربع الثالث من العام، واتباع استراتيجية تحوّل تتميّز بالصّرامة والمرونة، والقيام بعدد من الاستثمارات الرائدة وإطلاق صندوق استثماري جديد. وكلّ ذلك مدعوم بعمليات حوكمة وإدارة مخاطر ثابتة ومتينة. ونتيجة لذلك كلّه تمكنت الشركة من تحقيق تلك النتائج الإيجابية التي شهدناها في عام 2020.

وقال أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: على الرغم من الاضطرابات غير المتوقعة التي أحدثها الوباء، إلّا أن التزام وحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة التابعتين للشركة في تطبيق استراتيجيتيهما لهذا العام، كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح. فعلى الجانب الاستثماري على وجه الخصوص، أثبتت فرقنا قدرتها على مواجهة اضطرابات الأسواق بشكل أفضل من نظرائها وتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، إضافة إلى المكاسب الأخرى المحتملة على المدى الطويل لمستثمرينا. وواصلت محفظة الاستثمارات الخاصة التابعة للواحة كابيتال تنفيذ استراتيجيات تحوّل فريدة مكّنتها من المساهمة بإيجابية في نتائج الأعمال خلال عام 2020.