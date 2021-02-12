«غرفة عجمان» تعزز جهود دعم المشاريع الوطنية الناشئة

عجمان: ”الخليج 365”

أشاد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة تجارة وصناعة عجمان، بمدى تنوع المشاريع الوطنية الناشئة ومساهمتها المباشرة في الاقتصاد المحلي، مؤكداً حرص الغرفة على دعم شباب الأعمال المواطنين وتوفير المقومات للازمة لنمو مشاريعهم واستقطاب فئات جديدة للبدء بمشاريع ناجحة عبر تقديم التدريب والاستشارات إلى جانب الزيارات الميدانية والترويج للعلامات التجارية القائمة.

جاء ذلك خلال زيارته لـ«كوب كافيه» في منطقة الحي التراثي في عجمان، بحضور جميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية في «غرفة عجمان»، واستقبل وفد الغرفة رائد الأعمال سعود عبدالله النعيمي.

وأوضح محمد الجناحي، أن غرفة عجمان تتطلع إلى تشجيع أصحاب العلامات التجارية في الإمارة لتحويلها إلى مجال الامتياز التجاري «فرانشايز»، خاصة أن المشاريع الوطنية باتت تتسم بالجودة والابتكار في المنتجات والخدمات، مشيداً بجهود كل الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة على دورها لتوفير مبادرات وبرامج لتطوير مجال الامتياز التجاري.

وثمّن حرص القيادة الرشيدة على توفير المقومات والمزايا لدعم مجتمع الأعمال بشكل عام، وشباب ورواد الأعمال بشكل خاص، وتوجيه الجهات المعنية بضرورة تنويع المبادرات والمحفزات الموجهة لضمان نمو القطاع ومساهمته في الناتج المحلي للإمارة الأمر الذي يزيد من فرص العمل بكل المجالات الخدمية والتجارية والصناعية وفنية وغيرها.

وأضاف، أن «غرفة عجمان» بتوجيهات مجلس الإدارة تسعى إلى تذليل التحديات والعقبات التي قد تعترض المشاريع الوطنية الناشئة من خلال تكثيف الزيارات بهدف رصد المقترحات والتوصيات والترويج للمشاريع لضمان توفير بيئة تنافسية تعزز من نجاح واستدامة المشاريع، إلى جانب توفير دليل رواد الأعمال للتعريف بالمشاريع القائمة في الإمارة وأبرز التخصصات وآليات التواصل ليمثل الدليل نافذة على مجال ريادة الأعمال في إمارة عجمان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب المشاريع الوطنية الناشئة ذات الصلة.

وأشاد المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار بالمرونة التي أبداها أصحاب المشاريع في مواجهة تداعيات «كوفيد ـ 19»، معتبراً ذلك معياراً رئيسياً لمتانة وقوة الاقتصاد لاعتماده على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن مذكرة التعاون بين غرفة عجمان ومصرف عجمان، بهدف إطلاق «برنامج غرفة عجمان لدعم الأعمال» ستمثل نقلة نوعية للارتقاء بالمشاريع الوطنية في الإمارة لتوفير التمويل المناسب لأصحاب المشاريع والأفكار الناجحة من الشباب المواطنين، إلى جانب توفير التدريب ودراسات الجدوى والدعم الفني على أيدي خبراء ومختصين من غرفة عجمان، ومصرف عجمان.