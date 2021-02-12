شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم في أسبوع.. أداء متذبذب بسيولة 5.85 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تحركت الأسهم المحلية ضمن نطاقات ضيقة على مدار جلسات الأسبوع المنصرم، وتفاوت على إثرها أداء «القيادية» التي سارت هي الأخرى بمسارات محدودة سواء على صعيد الارتفاع أو الانخفاض، وذلك على وقع ظهور المزيد من النتائج المالية للشركات، وسط سيولة قوية تجاوزت 5 مليارات درهم.

وتماسك مؤشر سوق أبوظبي كمحصلة 5 جلسات من خلال ارتفاعه هامشياً 0.05% إلى مستوى 5667 نقطة في مقابل نزول سوق دبي 1.37% عند مستوى 2633.48 نقطة.

وعلى الرغم من تمركز 86% من السيولة في سوق أبوظبي، إلا أن سهمي «أبوظبي الأول» و«الدار» استحوذا على نصف السيولة الإجمالية في السوقين، الأمر الذي يعكس عدم توزع هذه السيولة بصورة عادلة على مختلف شرائح الأسهم.

ومن الملاحظ احتفاظ العديد من الأسهم القيادية في البنوك والعقار والاتصالات بأسعارها التي تحققت في جلسات سابقة بدءاً من «أبوظبي الأول» بارتفاعه على صعيد أسبوعي 0.67% عند 14.98 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.43% إلى 11.65 درهم، و«اتصالات» 0.3% إلى 19.88 درهم.

وفي المقابل هبطت أسهم قيادية أخرى مثل: «إعمار العقارية» بنزوله 1.3% إلى مستوى 3.79 درهم، و«دبي الإسلامي» 1.6% عند 4.93 درهم.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «الدار» بقيمة 1.4 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 1.35 مليار درهم، واجتذب «إعمار العقارية» في سوق دبي سيولة بقيمة 131.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات قدرها 96.9 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 5.85 مليار درهم، منها 5.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و802.8 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 876.4 مليون سهم في سوق أبوظبي و668.2 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 28 ألف صفقة.



سوق دبي



وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق دبي المالي على أساس أسبوعي 1.37% عند مستوى 2633.48 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 0.47% بفعل تراجع «دبي الإسلامي» 1.6% فيما قلص «الإمارات دبي الوطني» من تراجعات القطاع بارتفاعه 0.43%.

ونزل قطاع العقار 2.57% متأثراً بنزول «إعمار العقارية» 1.3% و«إعمار مولز» 5.62% و«إعمار للتطوير» 1.39% و«داماك» 5.97% و«الاتحاد العقارية» 1.1% و«ديار» 3.4%.

وهبط قطاع النقل 2.27% بفعل هبوط «أرامكس» 6% رغم ارتفاع «العربية للطيران» 3.28% و«الخليج للملاحة» 1.6%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.52% نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 0.64% و«دبي المالي» 4.35% فيما استقر «شعاع» من دون تغيير.



سوق أبوظبي



وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع هامشي في أسبوع 0.05% إلى مستوى 5667 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 0.5% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.67% و«أبوظبي التجاري» 1.67% في مقابل هبوط «أبوظبي الإسلامي» 0.2%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.3% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.42% نتيجة صعود «أدنوك للتوزيع» 1.3% رغم تراجع «دانة غاز» 0.57% و«طاقة» 1.37%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.45% بفعل صعود «العالمية القابضة» 0.91% رغم تراجع «الواحة كابيتال» 2.4% و«إشراق» 4.78%.



التداولات



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «الدار» بقيمة 1.4 مليار درهم، مغلقاً عند 3.67 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 1.35 مليار درهم، ليغلق عند 14.98 درهم، ثم «العالمية القابضة» باجتذابه 837.67 مليون درهم وأقفل عند مستوى سعري قدره 46.5 درهم.

واجتذب «إعمار العقارية» سيولة بقيمة 131.7 مليون درهم مغلقاً سعره عند 3.79 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات قدرها 96.9 مليون درهم وأقفل عند 4.93 درهم، ثم «دبي للاستثمار» بسيولة قدرها 80.6 مليون درهم وأغلق عند 1.55 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «أبوظبي الوطنية للتكافل» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي خلال أسبوع وبنسبة 9.9% مغلقاً عند 5.55 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» بصعوده 3.07% ليغلق عند مستوى 2.35 درهم، ثم «سيراميك رأس الخيمة» الذي ارتفع 3.03% إلى مستوى 1.7 درهم.

وعلى العكس، جاء في مقدمة المتراجعين «بنك رأس الخيمة الوطني» بنزوله 5.82% إلى مستوى 3.72 درهم، تلاه «منازل» وهبط 5.56% إلى مستوى 0.357 درهم، ثم «الاتحاد للتأمين» بانخفاضه 5% إلى 0.665 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق دبي «دبي للتأمين» وبنسبة 51.76% مغلقاً عند 7.33 درهم، تلاه «اكتتاب القابضة» بارتفاعه 11.39% ليغلق عند 0.225 درهم، ثم «عمان للتأمين» الذي زاد 7.69% ليغلق عند 2.1 درهم.

وفي المقابل، جاء في مقدمة المتراجعين «الصقر للتأمين» وبنسبة 17.5% إلى مستوى 1.32 درهم، تلاه «دي إكس بي» الذي أغلق منخفضاً 7.41% عند 0.075 درهم، ثم «أرامكس» بنزوله 6.09% إلى 4.16 درهم.



الجنسيات



وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 183.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.6 مليون درهم محصلة شراء العرب و41.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و126.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 183.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6 ملايين درهم محصلة شراء، منها 3.44 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و2.82 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 6 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.5 مليون درهم محصلة بيع العرب و1.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.



المؤسسات



هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 15.36 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 58.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار 15.36 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهوا نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 58.3 مليون درهم محصلة شراء.