شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن لجنة متابعة اتفاق التجارة الحرة القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن قررت وازرة الصناعة والتجارة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية، وتطبق جميع البرامج والمبادرات والآليات المنبثقة عنه، على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، يقدم ”الخليج 365” أهم الأسئلة حول اللجنة وآليات عملها.

هل اللجنة بها مشاركين من وزارة الصناعة والتجارة فقط؟بالعكس بها مشاركين من كافة الجهات ومنها، ممثلين للجهات الخارجية والمجتمع التجارى، ومنهم ممثل لوزارة المالية، والتعاون الدولى والخارجية، والزراعة، والاتصالات والكهرباء وحماية المنافسة والرقابة المالية والبنك المركزى والمجلس القومى للمرأة وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الصناعات ووزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الغرف التجارية، ووزارة الصحة وهيئة الدواء .





ما هو دور هذه اللجنة؟سيكون منوط بها متابعة الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية، وكذا آليات الاتحاد الجمركى القارى بهدف إزالة الضرائب الجمركية والعوائق غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، كما تقوم اللجنة بمتابعة قرارات المجلس الوزارى، والتنسيق لتنفيذ الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة القارية وتطبيق كافة البرامج والمبادرات والآليات المنبثقة عنه. ما هى أهداف اللجنة المشكلة ؟ستقوم اللجنة المشكلة باعداد التقارير تتمضن موقف الدول الأعضاء من تنفيذ الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية، وعقد ورش العمل والندوات التعريفيو بالتنسيق مع سكرتارية الاتفاق المنشئ. ما هى الجهات الممثلة من وزارة التجارة فى هذه اللجنة؟ووفق القرار رقم 39 لسنة 2021 الخاص بتشكيل هذه اللجنة، فإنها تشمل في عضويتها، ممثلين عن قطاع الاتفاقيات التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتمثيب التجاري، وهيئة المواصفات والجودة.