شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 12-2- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الجمعة 12-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية، الإسكان تقرر إجراء قرعة علنية لتسكين حائزى الأراضى المقننه بالشيخ زايد نهاية الشهر، أمستردام تقصي لندن عن عرش تداول الأسهم الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للعمل مع إدارة بايدن لتسوية النزاعات التجارية

أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبا بتحرك الحكومة الأمريكية الجديدة للامتناع عن فرض رسوم إضافية على سلع من التكتل في نزاع طال أمده بشأن رسوم على الطائرات وقال إنه مستعد للعمل لتسوية النزاعات التجارية.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الخميس، إنه اتفق مع القطاع الصناعي الأمريكي على أنه ليس من الضروري مراجعة رسوم قائمة على السلع الأوروبية في الوقت الحالي، ليحجم عن القيام بتغييرات كانت ممكنه خلال مراجعة دورية.

يأتي التحرك بعد يوم من قول المكتب إنه يتطلع للعمل مع الحلفاء الأوربيين لتسوية معركة مستمرة منذ 16 عاما بشأن الدعم المقدم إلى إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينج.

وردا على سؤال بشأن قرار أمس الخميس، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد مستعد للتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس جدول أعمال للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتغيير العالمي الذي تبناه الاتحاد في الثاني من ديسمبر. هدفنا هو التوصل إلى حلول للنزاعات التجارية المستمرة، لا سيما إيرباص/بوينج".

الإسكان تقرر إجراء قرعة علنية لتسكين حائزى الأراضى المقننه بالشيخ زايد نهاية الشهر

أكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزى الأراضى التى تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء ضمن حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017، والخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد.، اعتبارا من يوم الأحد 28/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 9/3/2021.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة أقل من 8 آلاف م2، أرقام طلبات (38 – 44 – 58 – 63 – 95 – 120 – 152 – 265 – 279 – 492 – 757 – 791 – 794 – 795 – 796 )، يوم الأحد 28/2/2021، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة من 8 آلاف : 12 ألف م2، أرقام طلبات(11 – 81 – 94 – 123 – 189 – 334 – 813 - 766)، يوم الثلاثاء 2/3/2021.

التخطيط: ريف الوجه البحرى يتصدر المحافظات فى انخفاض معدل الفقر بـ4.74%

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير، إن ريف الوجه البحرى تصدر المحافظات فى انخفاض معدل الفقر، موضحا أن نسبة معدل الفقر انخفض لاول مرة فى ريف الوجه البحرى بنسبة 4.74% يلية ريف الوجه القبلى بنسبة 3.79%.

واوضح التقرير، أن مصر شهدت لاول مرة انخفاض معدل الفقر منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% فى 2017/2018.

عملة بيتكوين تسجل مستو قياسى جديد عند 48 ألفا و481 دولارا

ارتفع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس، وسجل 48 ألفا و481 دولارا خلال التعاملات على منصة "بيت ستامب".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ارتفعت قيمة العملة المشفرة عقب تعهد شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية "ماستر كارد"، بقبول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.

وقال راج دهامودهاران المسؤول عن الأصول الرقمية في "ماستر كارد"، إن الشركة ستسمح بالتعاملات باستخدام عملات رقمية محددة وتجري اتصالات مع البنوك المركزية التي تعمل على تطوير عملات رقمية خاصة بها.

أمستردام تقصي لندن عن عرش تداول الأسهم الأوروبي

تفيد بيانات نُشرت اليوم الخميس، أن أمستردام حلت محل لندن لتصبح أكبر مركز لتداول الأسهم في أوروبا بعد أن انسحبت بريطانيا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.

بلغت قيمة تداولات البورصات بالعاصمة الهولندية 9.2 مليار يورو (11.15 مليار دولار) يوميا في يناير كانون الثاني، مقارنة مع 8.6 مليار يورو للندن، بحسب بورصة مجلس شيكاجو لعقود الخيارات، التي تعمل في المدينتين.

وقالت البورصة إن المتوسط كان 17.5 مليار يورو يوميا في لندن على مدار 2020، وقد حلت فرانكفورت ثانية في ذلك العام بواقع 5.9 مليار يورو وكانت أمستردام في المركز السادس عند 2.6 مليار.

خبير اقتصادى: تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ 14 عاما رغم جائحة كورونا

قال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة معدلات التضخم فى تراجع مستمر منذ سنه ونصف، بالاضافة إلى أنها حققت افضل أداء لها منذ 14 عاما وتراجعت لأدنى مستوى لها متوقعا مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة على الرغم من أزمة كورونا، مؤكدا أن ثمار الاصلاح الاقتصادى وصلت الى الجميع .

وأرجع ابراهيم تراجع معدلات التضخم لمستويات قياسية الى تراجع اسعار السلع نتيجة عدة عوامل منها اتخاذ الدولة العديد من الاجراءات الاحترازية منذ بداية ازمة كورونا لدعم الاقتصاد، بالاضافة الى انخفاض اسعار الفائدة ادى الى خفض تكاليف الانتاج وساهم فى تحسين القوى الشرائية ،كما ادى الى زيادة الاستمارات الحكومية.