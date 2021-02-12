شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية تحت ضغط تحذيرات بشأن الطلب العالمي فى 2021 ، والأسعار على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد الانخفاض الكبير فى المخزونات الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى مستوي 58.22$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.90$، وسجل أدنى مستوي عند 57.43$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 61.20$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.86$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.38$.

عند تسوية الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 13 شهرا.

وسجل الخام الأمريكي يوم الأربعاء مستوي 58.88$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني / يناير 2020 ، وخام برنت مستوي 61.68$ للبرميل الأعلى فى 13 شهرا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إن الطلب على الوقود فى جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري سيتعافي بشكل أبطأ مما كان يعتقد سابقا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية سابقا ،إن المعروض من النفط لا يزال يفوق الطلب على مستوي العالم ، بالرغم من التطورات الإيجابية حول لقاحات فيروس كورونا ،والتي من المتوقع أن تساعد فى تعافي الطلب.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 2.5% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 5 شباط/فبراير ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بحوالي 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 469 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.