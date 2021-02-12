شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة لكنها لا تزال قرب مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في ظل استمرار الترقب في الأسواق لنتائج المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن حزمة التحفيز النقدي.



وصرحت وزيرة الخزانة في الولايات المتحدة "جانيت يلين" خلال وقت سابق هذا الأسبوع بأن قيود الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي ربما تمتد لنهاية العام الجاري حال عدم موافقة الكونجرس على خطة التحفيز المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



وفي سياق متصل، تتواصل المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس لتمرير الخطة المقترحة ودعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا مع استمرار توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، انخفص مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 31380 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 14015 نقطة، فيما استقر "إس أند بي 500" عند 3916 نقطة.