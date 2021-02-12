شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض في ظل ضغوط الدولار على السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة الأسواق لأبرز المستجدات بشأن جائحة "كورونا" وخطة التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.



وكانت وزيرة الخزانة في الولايات المتحدة "جانيت يلين" قد تحدثت عن ان قيد الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي ربما تمتد لنهاية العام الجاري حال عدم موافقة الكونجرس على خطة التحفيز المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



وفي سياق متصل، تتواصل المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس لتمرير الخطة المقترحة ودعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا مع استمرار توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 3.76 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.78 دولار وأقل سعر عند 3.72 دولار.