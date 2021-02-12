شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن ذروة 13 شهرا بفعل تحذيرات بشأن الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى 13 شهرا ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تحذيرات بشأن الطلب العالمي فى 2021 ، من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" و الوكالة الدولية للطاقة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوي 57.50$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.90$، وسجل أعلى مستوي عند 57.95$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 0.7% إلى مستوي 60.44$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.86$ ، وسجل أعلى مستوي عند 60.88$.

عند تسوية الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.8% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 13 شهرا.

وسجل الخام الأمريكي يوم الأربعاء مستوي 58.88$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني / يناير 2020 ، وخام برنت مستوي 61.68$ للبرميل الأعلى فى 13 شهرا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إن الطلب على الوقود فى جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري سيتعافي بشكل أبطأ مما كان يعتقد سابقا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية سابقا ،إن المعروض من النفط لا يزال يفوق الطلب على مستوي العالم ، بالرغم من التطورات الإيجابية حول لقاحات فيروس كورونا ،والتي من المتوقع أن تساعد فى تعافي الطلب.