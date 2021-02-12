شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يهبط عن ذروة 30 عاما بفعل جنى أرباح.. وأسهم تويوتا والرقائق تقفز والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أنهى المؤشر نيكى القياسى للأسهم اليابانية ارتفاعا استمر على مدى أربع جلسات اليوم الجمعة، لينزل عن أعلى مستوى فيما يزيد عن 30 عاما والذى بلغه فى الجلسة السابقة، إذ باع المستثمرون الأسهم لجنى الأرباح لكن المكاسب التى حققتها أسهم تويوتا موتور والشركات المرتبطة بالرقائق كبحت الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكى 0.14 بالمئة ليغلق عند 29520.07 نقطة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا جديدا منذ أغسطس 1990 يوم الأربعاء. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 1931.68 نقطة.

وكانت الأسواق مغلقة أمس الخميس فى عطلة عامة.

وقادت شركات الشحن البحرى انخفاض المؤشر نيكي، إذ خسر سهم نيبون يوسن 4.7 بالمئة وانخفض سهم كاواساكى كيسن 4.45 بالمئة ونزل سهم ميتسوى أو.إس.كيه لاينز 4.67 بالمئة.

وقفز سهم تويوتا موتور 3.48 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات يوم الأربعاء بعد إغلاق الأسواق إن لديها مخزونا من الرقائق يكفى أربعة أشهر وإنها لا تتوقع بشكل فورى أن يلحق نقص المخزون العالمى من الرقائق الضرر بالإنتاج. ورفعت الشركة توقعاتها للأرباح للعام بالكامل بأكثر من المتوقع بنسبة 54 بالمئة.

لكن أسهم منافسيها انخفضت، إذ تراجع سهم هوندا موتور 3.55 بالمئة وخسر سهم نيسان موتور 3.87 بالمئة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن بلغ مؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات مستويات قياسية مرتفعة الليلة الماضية، إذ ذكرت بلومبرج نيوز أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعهدت باتخاذ خطوات قوية لمعالجة نقص الرقائق.

وقفزت أسهم طوكيو إلكترون وسومكو 3.67 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 3.86 بالمئة.

وارتفع سهم رينيساس إلكترونيكس 3.39 بالمئة بعد أن حققت الشركة ربحا صافيا سنويا 45.6 مليار ين (434.99 مليون دولار) فى انتعاش من خسارة 6.3 مليار قبل عام.