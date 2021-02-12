شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم أوروبا لكن "إيه إس إم إل وآى إن جى" ضمن الرابحين بالتعاملات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لكنها تمضى على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات على إحراز تقدم فى تطبيق تدابير تحفيز أمريكية، بينما كبح ارتفاع أسهم إيه.إس.إم.إل وآي.إن.جي الانخفاض.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 % بعد أن ربح نحو أربعة بالمئة منذ بداية الشهر.

وقفز سهم آى إن جى جروب 1.5 % بعد أن حقق أكبر بنك هولندي أرباحا قبل الضرائب تفوق التوقعات فى الربع الرابع من العام الماضى بقيمة 1.05 مليار يورو (1.27 مليار دولار).

وزاد سهم إيه إس إم إل هولدينج 1.5 بالمئة بعد، أن قالت شركة صناعة المعدات الهولندية إن نقص الرقائق الذي يبطئ إنتاج السيارات من بين أعراض زيادة الطلب على نحو أوسع نطاقا مما يفرض ضغوطا على الموردين في قطاع أشباه الموصلات.

وصعد مؤشر أسهم التكنولوجيا الأوروبية 0.4 % ليكون واحدا من بين عدد محدود من القطاعات الرابحة في التعاملات المبكرة.

ويأمل متعاملون في السوق بتمرير المشرعين لمشروع قانون مقترح للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار فى الولايات المتحدة قريبا، إذ تظهر بيانات تعثر التعافى في سوق العمل الأمريكية مما يعزز مبررات المطالبة به.