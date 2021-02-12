الاقتصاد

الدولار يتعافى من أدنى مستوى فى أسبوعين لكنه بصدد تكبد خسارة أسبوعية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع نشاط نسبي لعمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، لكن الدولار لا يزال بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل المعنويات الإيجابية التي سيطرت على الأسواق.

 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 90.67 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.41 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.40 نقطة. 

 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أسبوعين عند 90.25 نقطة.

 

أظهرت بيانات يوم الخميس زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة بأسوأ من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي 6 شباط/فبراير ، فى علامة سلبية لسوق العمل الأمريكي  والذي يمثل ضعفه ضغط هائلا على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ، فمؤشر الدولار الأمريكي لا يزال منخفضا بنسبة 0.4% ، بفعل المعنويات الإيجابية التي سيطرت على أسواق المال العالمية ، وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

 

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مستويات قياسية جديدة خلال جلسات هذا الأسبوع ، بفضل نتائج أرباح الشركات والبنوك خلال الربع الرابع من العام الماضي ، والتي جاءت بأفضل من تقديرات الخبراء برغم ضعف الاقتصاديات العالمية.

 

وقفزت أسعار النفط يوم الأربعاء لأعلى مستوي فى 13 شهرا ، بفضل الانخفاض الكبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر بتحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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