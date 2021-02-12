شكرا لقرائتكم خبر عن 19.8 مليار درهم قروض عقارية جديدة في الإمارات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع العقاري في العام الماضي بحوالي 8.1% بحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى 265.72 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020، بإضافة وصلت إلى 19.8 مليار درهم، ووصل النمو الفصلي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.6% بواقع 4.11 مليار درهم قروض تم ضخها في القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.

وتراجع في الوقت نفسه الإقراض لقطاع الإنشاءات بحوالي 5.2% على أساس سنوي، و5.1% على أساس فصلي، لتصل مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 61.81 مليار درهم. واستحوذ قطاعا العقارات والإنشاءات على 20.5% من إجمالي الائتمان المصرفي في العام الماضي.

وبحسب إحصاءات المصرف المركزي تراجع الإقراض لقطاع التجارة بحوالي 9.2% على أساس سنوي إلى 138.68 مليار درهم، وذلك نتيجة لتراجع الإقراض لقطاع تجارة الجملة بحوالي 4.6% على أساس سنوي إلى 100.24 مليار درهم، وتراجع الإقراض لقطاع التجزئة بحوالي 19.2% على أساس سنوي إلى 38.65 مليار درهم. يذكر أن الإقراض لقطاعي الجملة والتجزئة تراجع على أساس فصلي في الربع الأخير بحوالي 0.4% و20.7% على التوالي.

تراجع ائتمان قطاع الصناعة 8.6% إلى 73.51 مليار درهم

إقراض الكهرباء والغاز والمياه يرتفع 20% إلى 27.31 مليار

قطاع النقل والتخزين والاتصالات يقفز 48.6% إلى 84.82 مليار

ارتفاع ائتمان القطاع الزراعي 106.6% إلى 2.173 مليار درهم

وتراجع الائتمان المصرفي الموجه لقطاع الصناعة بحوالي 8.6% على أساس سنوي و4% على أساس فصلي إلى 73.51 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 76.54 مليار درهم في سبتمبر 2020، و80.44 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

ونما الإقراض المصرفي لقطاع الكهرباء والغاز والمياه بحوالي 20.1% على أساس سنوي، وبنحو 5% في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل مع نهاية ديسمبر 2020 إلى 27.31 مليار درهم، مقابل 26.02 مليار في نهاية سبتمبر 2020، وحوالي 22.73 مليار درهم في نهاية عام 2019.

وقفز الائتمان المصرفي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بحوالي 48.6% على أساس سنوي، ونما بحوالي 3.3% على أساس فصلي ليصل مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى حوالي 84.82 مليار درهم، بقروض إضافية للقطاع بلغت قيمتها في العام الماضي حوالي 27.74 مليار درهم.

ونما الائتمان المصرفي للقطاع الزراعي في الدولة بحوالي 106.6% على أساس سنوي وبنحو 0.7% على أساس فصلي لتصل مع نهاية الربع الأخير 2020 إلى 2.173 مليار درهم مقابل 2.16 مليار في نهاية سبتمبر 2020، و1.05 مليار درهم في نهاية عام 2019.