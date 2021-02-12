شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني ينمو بأفضل من التوقعات فى الربع الرابع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الرابع /2020 مسجلة نمو بمعدل 1.0% ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.5% ، وسجل الربع الثالث نمو بمعدل 16% ،والتي تعد أفضل وتيرة نمو ربع سنوي لاقتصاد المملكة المتحدة منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الوطنية فى تسجيلات تلك البيانات فى عام 1955، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.