شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.96% بما يعادل -0.83 نقطة ليستقر على سعر 41.60 دولار، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 41.00، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 56.38 إلى 16.05)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى مستوى 41.00، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 47.00 الذي يمثل نسبة 76.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه