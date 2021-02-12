شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستعد لمهاجمة مقاومة عنيدة – تحليل – 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم ستاربكس (SBUX) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.01% بما يعادل -0.01 نقطة ليغلق على سعر 105.86، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 107.65، وفي الوقت نفسه ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 107.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 113.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه