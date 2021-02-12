شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يقلص من مكاسبه – تحليل – 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة باي بال (PYPL) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 301.89، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.65% بما يعادل 1.85 نقطة ليستقر على سعر 285.03 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليبدأ في تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم تصحيحياً خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 305.35، ليستهدف إعادة اختبار مستوى الدعم المحوري 254.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه