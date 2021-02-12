شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يخترق مقاومة محورية – تحليل – 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنيفيديا (NVDA) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 587.35، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.30% بما يعادل 19.46 نقطة ليستقر على سعر 610.03 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 587.35، ليستهدف مستوى المقاومة 661.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد