شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت تحت سيطرة الاتجاه الصاعد – تحليل – 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.69% بما يعادل 1.67 نقطة ليستقر على سعر 244.49 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة لتصريف بعضاً من التشبع الشرائي الذي كان واضحاً في السابق، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 255.00، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 232.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد