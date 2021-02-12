شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 60.57 دولار لبرنت و57.66 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 60.57دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 57.66دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافى الطلب وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد وفقا لرويترز.

وأضافت الوكالة "فى ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك، من المنتظر السحب سريعا من المخزونات خلال النصف الثانى من العام... يهيئ هذا المجال لأوبك+ للبدء فى تقليل التخفيضات".

وقالت أوبك، إن الطلب العالمى على النفط سينتعش فى 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقا، فى أحدث خطوة ضمن سلسلة تخفيضات للتوقعات وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأضافت فى تقرير شهرى أن الطلب سيرتفع 5.79 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 96.05 مليون برميل يوميا، مخفضة بذلك توقعها 110 آلاف برميل يوميا عنه قبل شهر مضى.

وتابعت "فى حين يُظهر الاقتصاد العالمى مؤشرات على تعاف قوى فى 2021، يتباطأ الطلب على النفط، لكن من المتوقع أن يرتفع فى النصف الثانى من 2021".