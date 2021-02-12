شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 12-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.76 جنيه للشراء، 51.86 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقرت باقى العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، منها الريال السعودى، الدرهم الإماراتى، وسعر الدولار، وسجل سعر الريال السعودى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتى، عند 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار مسجلا 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وهذة الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.43 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.76 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.47 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.76 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.57 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.75 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.