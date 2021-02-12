شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-2-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 795 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب عاليما إلى 1818 دولار حتى الآن.

أسعار الذهب..

عيار 18 سجل 681 جنيها.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 24 سجل 908 جنيهات.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

اونصة الذهب 1819 دولارات.

الذهب شهد تراجع ملحوظ على المستوى العالمي، إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس، "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة، كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار.