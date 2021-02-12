شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 12-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، مقابل الجنيه المصرى، نظراً إلى عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.88 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلي المصري عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.88 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.87 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.87 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.81 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.84 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.84 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.