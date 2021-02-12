شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية لكنه يحاول التعافي الآن، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7625، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تستهدف مستوى 0.7820 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد