شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من ملامسة دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ويظهر إشارات بدء موجة صاعدة قد تدفع السعر للارتفاع من المناطق الحالية، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للدعم المذكور الذي يتواجد الآن عند 60.30.

نشير إلى أن كسر الدعم سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 59.50 مبدئياً، بينما التماسك بشكل إيجابي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستويات 63.00 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط