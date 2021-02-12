شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يصل سعر النفط إلى مشارف الهدف المنتظر عند 57.17، ونحتاج لمراقبة تصرف السعر الآن، حيث إن كسر هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 56.11 بشكل مباشر، بينما الصمود أمام الضغط السلبي الحالي سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق مكاسب تبدأ باختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 58.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط