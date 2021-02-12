شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للدعم المكسور عند 1820.00 ولا يزال دونه، والذي يشكّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي، والذي يستهدف مستويات 1800.00 ثم 1765.00 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أننا سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1830.00 ثم 1838.10 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط