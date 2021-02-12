شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالزحف نحو الأسفل ليقترب من دعم القناة الصاعدة، وطالما أن السعر فوق 1.3745، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي والتوجه نحو مناطق قد تصل إلى 1.3540، بينما يتواجد الهدف الرئيسي التالي للموجة الصاعدة المتوقعة عند 1.3965.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3720 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد