شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، وقد يواصل الانخفاض ليختبر الدعم المحوري 1.2064 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بثبات السعر فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.2173 وتمتد إلى 1.2300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2065 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد