شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: لا يوجد تقدم في تشكيل الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات تشكيل الحكومة بعد أشهر من المشاحنات السياسية.

وتناول الحريري العشاء هذا الأسبوع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فشلت جهوده حتى الآن في دفع الزعماء اللبنانيين للتعاون لمعالجة الأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.

وقال الحريري للصحفيين بعد أول لقاء له مع الرئيس اللبناني ميشال عون منذ أسابيع، إنه لا يوجد تقدم في تشكيل الحكومة.