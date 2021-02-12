شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب متفائل رغم مطالبة الديمقراطيين بإبعاده عن السلطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

دعا المدّعون الديمقراطيون، الخميس، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بعدم الأهلية، بسبب «تحريضه» أنصاره على الاعتداء على مبنى الكابيتول، اقتناعاً منهم بأنه سيُقدم على الأفعال نفسها في حال عودته إلى السلطة.

واختتم فريق الادعاء مرافعاته بمطالبته أعضاء مجلس الشيوخ المئة بإدانة الملياردير الجمهوري بتهمة التحريض على الهجوم الذي استهدف مقر الكونجرس في السادس من يناير/ كانون الثاني.

وقال النائب نوي نيجوز، أحد أعضاء فريق الادّعاء: «نطلب منكم بتواضع أن تدينوا الرئيس ترامب بجريمة هو مذنب بها بقوّة»، مضيفاً: «لأنّكم إذا لم تفعلوا، إذا تظاهرنا بأنّ هذا الأمر لم يحدث أو الأسوأ من ذلك، إذا تركنا الأمر يمرّ من دون محاسبة فمن ذا الذي بإمكانه أن يقول إنّ هذا الأمر لن يحدث مرّة أخرى؟».

«أشعل الفتيل»

واعتبر نيجوز أنّ الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة «كان يعلم مدى خطورة الوضع»، ومع ذلك «أشعل الفتيل وألقاه مباشرة باتجاه هذه القاعة، نحونا». وقال رئيس فريق الادّعاء جيمي راسكين أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إنّ الهجوم على الكابيتول كان «تتويجاً لأفعال الرئيس، لا حالة شاذة». وقال الرئيس جو بايدن الذي كان نأى بنفسه حتّى الآن عن سَير المحاكمة: «أظن أن البعض قد يكون غيّر رأيه» نتيجة العرض القوي الذي قدّمه فريق الادعاء.

وسارعت المتحدثة باسمه جين ساكي إلى التوضيح أنّ إعلانه ليس توقعاً، وإنّما يعكس مشاعره. وقالت: «إنّه «تأثّر» بمقاطع الفيديو التي عرِضت، يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أنّ كلامه يعكس «مدى صدمته وحزنه».

«شياطين»

ومن خلال لقطات أخِذت من كاميرات مراقبة، بعضها لم يُعرض من قبل وتسجيلات فيديو وضعها مؤيدو ترامب على الإنترنت، يظهر فيهما عناصر شرطة يصرخون وبرلمانيون في حالة ذعر ومهاجمون يطلقون تهديدات، أعاد الادعاء تذكير أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم نجوا بأعجوبة «من الأسوأ».

كما أنّ هذا الفريق أعاد وضع الاعتداء في السياق السياسي الذي شهدته البلاد في أعقاب الانتخابات. ووصف أعضاؤه حملة التضليل الطويلة بشأن الانتخابات الرئاسية التي شنها ترامب وإصراره لأسابيع على أنه كان ضحية تزوير انتخابي هائل، بـ«الكذبة الكبرى». وفي السادس من يناير/ كانون الثاني قال ترامب لمؤيديه المجتمعين في واشنطن قبيل اقتحام حصن الديمقراطية الأمريكية «حاربوا مثل الشياطين». وقالت عضو الفريق ديانا ديجيت، إنّه عندما اعتدوا على الكابيتول «اعتقدوا أنهم يتبعون أوامر قائدهم العام»، مستشهدة بأقوال أدلى بها أمام الهيئات القضائية عشرات الأشخاص المتهمين بالاعتداء الدموي.



«أعمال وحشية»

وذكّر الديمقراطيون بأنّ ثلاثة عناصر شرطة قتلوا في الاعتداء أو نتيجة له. فواحد قتل بمطفأة حريق، فيما انتحر آخران في الأيام التالية. وشدّدوا على «الأعمال الوحشية» التي تعرّض لها عناصر الأمن في ذاك اليوم، و«الصدمة النفسية» الدائمة التي لحقت بالموظفين الذين كانوا موجودين في صرح الديمقراطية الأمريكية. وقال عضو فريق الادعاء ديفيد سيسيلين، إنّ «أحد عمّال التنظيف أخبرني عن مدى شعوره بالسوء والإذلال عندما اضطر إلى تنظيف البراز عن الجدران، ودماء إحدى المشاغبات التي قتلت، والنوافذ المكسورة والأشياء الملقاة أرضاً».

من جهته، رفض ترامب المقيم حالياً في فلوريدا الإدلاء بشهادته. لكن صوته تردد في قاعة مجلس الشيوخ في الكونجرس، أثناء عرض متهميه مقتطفات عدّة من خطبه وأعادوا إظهار تغريدات له، واستشهدوا بكلماته الأكثر إثارة للجدل. وقال البرلماني تيد ليو، إنه بعد فشل الشكاوى القانونية التي تقدّم بها ترامب وضغوطه المتعددة على مسؤولي الانتخابات في الولايات الرئيسية «وجد نفسه أنه لا يملك خيارات غير عنيفة للبقاء في السلطة».

فريق ترامب يأمل بتبرئته بسرعة

بينما أشاد السيناتور الجمهوري جون ثون بعرض فريق الادعاء. وقال للصحفيين: «قاموا بعمل جيد في إبراز الروابط». وقد تتمّ على الأرجح تبرئة ترامب خلال أيّام.

وسيؤكد فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق في مجلس الشيوخ الجمعة على «مأساة لا علاقة لدونالد ترامب بها» على أمل تبرئته بسرعة من تهمة «التحريض على العصيان»؛ من خلال تفنيد حجج المدّعين الديمقراطيّين الذين استعرضوا على مدى يومين وقائع الهجوم الدموي على الكابيتول.

وقال ديفيد شون أحد محامي ترامب لقناة فوكس نيوز، الخميس: «الرئيس متفائل جداً»، واعداً بأن تكون المرافعة قصيرة، وأن تستمر أقل من أربع ساعات أمام مئات من أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة والمحلفين والشهود في هذه المحاكمة التاريخية.

وأضاف: «كما قلتُ منذ البداية، ما كان يجب أن تحدث هذه المحاكمة أبداً. وإذا ما حصلت فيجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان نظراً للغياب الكامل للأدلة». ولم يكتفِ الدفاع برفض مسؤولية موكله بالكامل عن الاعتداء الذي نفّذه مئات من أنصاره في نهاية خطابه الكبير في 6 يناير/ كانون الثاني، بل يعتبر أيضاً أن إجراءات العزل برمتها لا تتوافق مع الدستور لأن ترامب لم يعد رئيساً.

ورداً على سؤال عن الاستياء الذي شعر به حتى الجمهوريين بعد عرض الصور القاسية للهجوم، قال ديفيد شون: «هذا ما يحدث عندما يتم اللجوء إلى استوديو للأفلام السينمائية». وأضاف «لم يربطوا إطلاقاً بين دونالد ترامب وكل ذلك». مع ذلك، ما زال قطب العقارات السابق يتمتع بشعبية كبيرة في حزبه، ومن غير المرجح أن يوافق 17 من أصل 50 عضواً جمهورياً على التصويت مع خمسين عضواً ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتأمين الأغلبية اللازمة لإدانته. وبعد الدفاع، سيأتي يأتي دور أعضاء مجلس الشيوخ لطرح أسئلتهم كتابة على الطرفين. وتسارعت وتيرة المحاكمة إلى درجة أن ديفيد شون قال، الخميس: يمكن إصدار حكم قبل الاثنين.