6 ورش ومبادرات لدعم مرضى السرطان

الشارقة: ”الخليج 365”

تشارك جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالدولة في الحملة الخليجية السادسة للتوعية بالمرض، التي تطلقها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع اللجنة الخليجية للتوعية بالسرطان، وتتضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات الهادفة إلى نشر وتعزيز الوعي بالسرطان وأهمية الكشف عنه.

وتمتد مشاركة الجمعية في حملة العام الجاري على مدى شهر فبراير؛ حيث نظمت ورشتين توعويتين افتراضيتين بالتعاون مع جامعة الشارقة، الأولى في الرابع من فبراير، وتمحورت حول سرطان القولون في دولة الإمارات وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه، والثانية في السابع من فبراير، وتناولت سرطان المرارة والقناة الصفراوية، في حين يتضمن برنامج فعاليات الجمعية نشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بواقع رسالتين كل يوم.

ونظمت الجمعية، الخميس، مبادرة «لون عالمي» بالتعاون مع مستشفى توام؛ وذلك على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وتضمنت مجموعة من الأنشطة التي توفر الدعم المعنوي للمصابين بالسرطان وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم وبث الأمل في نفوسهم.

ويشمل برنامج فعاليات الجمعية تنظيم مبادرتي «لون عالمي» و«عربة المرح» في 15 فبراير الجاري، بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي وبالتزامن مع اليوم العالمي لسرطانات الأطفال؛ وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة الاتصال المرئي «زووم» في الساعة الخامسة مساء.

وتقدم الجمعية في 21 فبراير الجاري من خلال مبادرة «لون عالمي» ورشة تدريبية افتراضية عن المهارات الحياتية؛ وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة زووم في الساعة الخامسة مساء.

وقالت أمل المازمي، مديرة إدارة التميز المؤسسي لجمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تأتي مشاركة الجمعية في الحملة الخليجية السادسة للتوعية بالسرطان، تماشياً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان؛ الهادفة إلى دعم الجهود المؤسسية والمجتمعية في مكافحة المرض».