شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك ، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو الأوروبى استقرارا عند 18.87 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.