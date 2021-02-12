شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بالتعاملات المبكرة بقيادة شركات الموارد الأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، وقاد التراجعات قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية ، يأتي هذا فى ظل تصاعد المخاوف حول ضعف وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، الأمر الذي يقوض آمال تحقيق تعافي سريع للاقتصاد العالمي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد صعود واسع لقطاع التكنولوجيا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.5% ،بفعل هبوط معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

لا تزال الأسواق تراقب عن كثب التطورات حول جائحة فيروس كورونا ، خاصة وتيرة التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم ، وحتى الآن فتلك الوتيرة ضعيفة جدا بالمقارنة مع الانتشار الواسع للعدوى.

وضعف وتيرة التطعيم ضد الفيروس التاجي يقوض آمال تحقيق تعافي سريع للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% ،وفى ألمانيا تراجع مؤشر داكس بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.