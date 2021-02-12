شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.7% إلى 1,812.57$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,825.84$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,828.01$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 1.0% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,855.38$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة قرابة 0.3% ،مرتدا بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 90.25 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي انتعاش الدولار فى ظل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بسبب تنامي الشكوك حول وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي ، بعدما خفضت المفوضية الأوروبية توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2021 ، وبعد بيانات أسوأ من التوقعات عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.38 طن متري ، فى خامس انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,142.22 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.