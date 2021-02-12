شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق خلال تعاملات الأمس ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى تنامي الشكوك حول تعافي اقتصاد أوروبا ، بعدما خفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بسبب متغيرات فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2105$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2129 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2133$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.2150$ ، بفضل نشاط عمليات شراء العملات ذات المخاطر العالية.

تحولت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إلى المزيد من السلبية فيما يتعلق بآفاق التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو ، بسبب كفاح الحكومات الأوروبية للتعامل مع المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

تتوقع المؤسسة التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها أن تنمو المنطقة المكونة من 19 دولة بمعدل 3.8% هذا العام ، بعدما توقعت فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نمو بمعدل 4.2% ، وبالنسبة لعام 2022 تتوقع المفوضية نمو بمعدل 3.8% بالمقارنة بالتوقعات السابقة نمو بمعدل 3.0%.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لا تزال مرتفعة بنسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تراجع عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

وبخلاف تباطؤ عمليات شراء الدولار ، دعم صعود اليورو عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.1952$ ،بالتزامن مع نشاط عمليات شراء اليورو من قبل التجار ومستثمري التجزئة استغلالا للأسعار المنخفضة دون حاجز 1.2$.