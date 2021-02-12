شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 12-2-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 12-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنية الإسترلينى عند 21.52 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعلى الجانب الاخر، صعد الدولار الأسترالي أمس الخميس، الذي يعتبر مؤشرا على السيولة في الإقبال على المخاطرة، 0.3 بالمئة إلى 0.7743 مقابل الدولار بعد أن اقترب من أعلى مستوى في أسبوعين أثناء الليل.

واستقر الجنيه الإسترليني تقريبا عند 1.3825 دولار، دون أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.3865 دولار الذي بلغه الأربعاء الماضى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.87 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.52 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع.